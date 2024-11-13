Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencileri, "ülke bağımsızlığı uğruna canından olanları" andı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) öğrencileri, "ülke bağımsızlığı uğruna canından olanları" andı.

KTMÜ, ülkede 2017'den bu yana her yıl 7-8 Kasım'da çeşitli etkinliklerle anılan "Tarihi ve Ecdadı Anma Günü" dolayısıyla Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde etkinlik düzenledi.

"Ata-Beyit (Baba mezarı)" olarak da adlandırılan komplekste, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen anıt ile Stalin döneminde 1937'de öldürülen 137 aydının ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarları bulunuyor.

Burası, Stalin döneminde aralarında yazar Cengiz Aytmatov'un babası, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Toleykul Aytmatov'un da bulunduğu 137 aydının kurşuna dizildiği yer olarak biliniyor.

Etkinliğe, KTMÜ rektörlüğü ve öğretim görevlileri, Kırgızistan Kültür Bakanlığı, Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi İdaresi, Kırgızistan ve Özbekistan'dan bazı üniversitelerin temsilcileri ve yüzlerce öğrenci katıldı.

Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nin yer aldığı bölgede öğrenciler, bir kilometrelik yürüyüş yaparak, Rus Çarlığı ve Sovyetler Birliği döneminde ülke bağımsızlığı uğruna canından olanların kullandıkları ifadelerin yer aldığı afişleri taşıdı.

Türk ve Kırgızistan bayraklarının taşındığı yürüyüşte ayrıca Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkelerin de bayraklarına yer verildi.

Türk ve Kırgız öğrencilerin de katıldığı anma etkinliğinde, anıtlara çiçekler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen anıt önünde toplanan kalabalık, saygı duruşunda bulundu ve Kırgızistan ile Türkiye milli marşlarını okudu.

"Buraya atalarımızı selamlamaya geldik"

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yaptığı konuşmada, "Burada ata babalarımıza siz ölmediniz, siz şehitsiniz. Sizleri, şehitler ölmez vatan bölünmez duygusuyla selamlamaya geldik." dedi.

Ceylan, vatan uğruna şehit olanları andıkların belirterek, "1916-1917 olaylarını hiç unutmadık. 1937-1938 olaylarını da unutmadık. Kırgız aydınlarımızı katlettiler. Bu aydınların arasında Cengiz Aytmatov'un babası da vardı. Kasım Tınıstanov da vardı." ifadelerini kullandı.

Manas Üniversitesinin, Cengiz Aytmatov'u ve Kasım Tınıstanov'u unutmadığını belirten Ceylan, Cengiz Aytmatov adlı Kampüste ve Kasım Tınıstanov konferans salonunda nice etkinlikler yaptıklarını ve nice Kırgız destanlarını anlattıklarını aktardı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Manas Üniversitesi ile ilgilendiğini anlatan Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine teşrif ederek güç kattığını kaydetti.

"Ecdadımız Kırgızistan için canından oldu"

KTMÜ Rektör Vekili Dr. Almaz İbrayev, tarihi ve ecdadın başarılarını ve kahramanlıklarını anmak için toplandıklarını belirterek, "Biz bugün kutsal bir yere geldik, Ata Beyit'teyiz. Ecdadımız Kırgızistan için canından oldu." dedi.

İbrayev, tarihini bilmeyenlerin mankurt olduğunu belirterek, "Mankurt demek, hafızası silinmiş demektir. Anılacak geçen bir günün yoksa, gurur duyulacak bir tarihin yoksa sen mankurtsun. Biz asla mankurt olmamalıyız. Biz tarihimizle gurur duymalıyız. Bize büyük miras ve medeniyet bırakıldı. Bu emaneti gururla taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından AA muhabirine konuşan KTMÜ Rektörü Ceylan, gençlerin tarih şuurunu oluşturmak için geçen yıl "Ata Babalar" yürüyüşü başlattıklarını bu yıl da etkinliği devam ettirdiklerini sözlerine ekledi.