Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne 'Kırgız Markası' Ödülü
Kırgız Tuusu gazetesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni, ülkenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına yaptığı katkılardan dolayı 'Kırgız Markası' ödülüne layık gördü.
Kırgız Tuusu gazetesi, Türkiye'nin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni "Kırgız Markası" ödülüne layık gördü.
Kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Kırgız Tuusu (Kırgız Bayrağı), "Yılın En İyileri" yarışması düzenledi.
Yarışma sonuçlarının açıklandığı törende, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ülkenin manevi, kültürel ve insani kalkınmasına sağladığı katkılar ve eğitimdeki başarılarıyla "Kırgız Markası" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Ödülü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Doğan aldı.
Türkiye'nin 1995 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu akademik, sosyal ve kültürel olanaklarıyla tercih edilmeye devam ediyor.