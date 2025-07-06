Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne 15 Bin Öğrenci Başvurdu

Kırgızistan'da, 15 binden fazla öğrenci, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) giriş sınavına başvurdu.

Ülkedeki yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayısta yapılan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testi'nden en az 110 puan alanların üniversiteye başvurusu kabul edildi.

Başvurusu onaylanan 15 bin 54 öğrenci için üniversite kampüsünde ve Maarif Eğitim Kompleksi'nde toplam 14 binada ve 318 salonda giriş sınavı düzenlendi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, sınavların yapıldığı salonları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

Üniversite yönetimi ayrıca, dışarıda bekleyen velilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Üniversitede okumak isteyenlerin sayısı her geçen yıl artıyor

Prof. Dr. İbrayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla kıyasla bu yıl başvuru yapan öğrenci adaylarının sayısında artış yaşandığını belirterek geçen yıl 10 bin civarında olan başvuru sayısının bu yıl 15 bin 54'e çıktığını kaydetti.

Bu artıştan gurur duyduklarını aktaran İbrayev, bu yıl üniversitede Tıp Fakültesi ile Kırgız Dili ve Edebiyatı Fakültesinin açıldığını ifade etti.

Almaz İbrayev, bu yıl üniversitenin kuruluşunun 30. yılını kutlayacağını belirterek üniversitenin eğitim kalitesi açısından hem dünyada hem de Orta Asya'da lider konumunda olduğunu ispatladığını söyledi.

Rektör Vekili İbrayev, gençlerin kaliteli eğitim alabilmeleri için gerekli altyapıya, kampüsüne, özgün eğitim metodolojisine ve derslere giren Kırgızistan ile Türkiye'den gelen profesörlerine sahip olduklarını belirtti.

Prof. Dr. İbrayev, şeffaf şekilde yapılan üniversiteye giriş sınavının, sadece sahip olunan bilgiyle kazanılabileceğini dile getirdi.