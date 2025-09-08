Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden Tarihe Yolculuk Etkinliği

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), kuruluşunun 30. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Manas'tan Tarihe Yolculuk" temasıyla tren seyahati düzenledi.

Etkinlikte, Tanrı Dağları'nın eteklerindeki tarihi ve turistik bölgeleri tanıtmak ve yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere moral vermek amacıyla özel bir trenle Balıkçı şehrine yolculuk yapıldı.

Başkent Bişkek'ten hareket eden trende yaklaşık 1000 öğrenci, akademisyen, idari personeli, aileleri ve üniversite yönetimi yer aldı.

Tek yönde dört saat süren tren yolculuğunda katılımcılar, kitap okuyup şarkılar söyledi, sosyal medya içerikleri hazırladı ve halay çekerek keyifli anlar yaşadı.

Yolculuk boyunca vagonlardaki ekranlardan Manas Televizyonu yayınlarıyla Bişkek-Balıkçı güzergahındaki tarihi şehir kalıntıları, kanyonlar, anıtlar, heykeller ve kervansaraylara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Öğrenciler, Tanrı Dağları'nın eteklerinden geçen trenin penceresinden bölgenin doğal güzelliklerini, otlayan atları, nehirleri ve dağ manzaralarını izledi.

Balıkçı tren garında karşılanan öğrencilere, yerel yöneticiler tarafından ekmek ve balla geleneksel karşılama yapıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler Balıkçı şehir plajı ile Issık Göl kıyısındaki parkları gezdi.

Göl kıyısına kurulan dev sahnede konser programı düzenlendi.

"Biz, bir üniversiteden öteyiz"

Bişkek-Balıkçı tren yolculuğuna katılan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manas Üniversitesinin bir üniversiteden öte bir üniversite olduğunu belirtti.

Kırgızistan'ın köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Ceylan, Bişkek-Balıkçı tren yolculuğu ile öğrencilere tarih bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.

"Issık Göl deyince akla rahmetli yazar Cengiz Aytmatov geliyor." diyen Ceylan, gençlere edebiyatın ünlü şahsiyetlerini tanıtmakta istediklerini sözlerine ekledi.

KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, Bişkek'ten özel bir trenle Balıkçı şehrine yolculuk yaptıklarını belirterek, "Amacımız tarihimizi halka ve özellikle gençlerimize ulaştırmaktır." dedi.

İbrayev, üniversitenin 30. yıl dönümü özel diğer etkinliklerle devam edeceği belirtti.

Manas Üniversitesinin Öğrenci Gelişimi ve Danışma Merkezi Müdürü Nazira Kubanıçbek ise üniversitenin öğretim kadrosu ve öğrencileriyle daima yakından ilgilendiğini söyledi.

Vagonlardan birinde görevli memur Anara Caparova, iş hayatında bir üniversitenin öğrencileri için bir trendeki tüm vagonlarını tahsis etmesini ilk defa gördüğünü paylaştı.

Üniversitenin ikinci sınıf öğrencisi Ayzat Apaliyeva da tarihi ve turistik bölgeleri hakkında bilgilendirildiğini ve sosyal medya içerikleri hazırladığını anlattı.

"Etkinliğin mimarı Alpaslan Ceylan"

Bişkek-Balıkçı tren yolculuğunun Koordinatörü Prof. Dr. Kemal Polat, bu etkinliğin mimarının üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan olduğunu söyledi.

Programın tertip edilmesinden kendisinin görevlendirildiğini ifade eden Polat, "Bu etkinliği, Kırgızistan Devlet Demir Yolları Kurumu ve Balıkçı İl Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştiriyoruz." dedi.

Polat, bu etkinliğin aslında bir yolculuktan ibaret olmadığını, tarihi, bilimsel, kültürel, sosyolojik ve eğlence yönü olan bir etkinlik olduğunu vurguladı.

"Manas Üniversitesi, Türk dünyasını bilim lokomotifidir." diyen Polat, trenle birleştirerek bunu bir kere daha ispat ettiklerini sözlerine ekledi.