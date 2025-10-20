Haberler

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde 2. Geleneksel Spor Oyunları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 20-21 Ekim tarihleri arasında 2. Geleneksel Spor Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyona 15 üniversiteden 269 öğrenci katılıyor ve etkinlikler geleneksel Türk sporu kültürünü yansıtıyor.

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), "2. Geleneksel Spor Oyunları"na ev sahipliği yapıyor.

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nda, 20-21 Ekim'de yapılacak Geleneksel Spor Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerdeki 15 üniversitede öğrenim gören 269 öğrencinin katıldığı organizasyon, göçebe yaşamını yansıtan tiyatro gösterisi ve sporcu geçit töreniyle başladı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, geleneksel sporun kültürle kesişme noktası olduğunu ve bütün geleneksel sporların Türk kültürünü yansıttığını vurguladı.

Geleneksel kültürünü yansıtan sporcuların her birini galip gördüklerini belirten Ceylan, "Geleneksel sporlarda, modern sporlardaki gibi rakibi kıyasıya dövmek yoktur. Eğer rakibinizi yakalıyorsanız, onu affetme duygusu en yüce değerdir. En çok puan, affetmenin ön planda olduğu oyunlarda verilir. İşte bu, Türk'ün affetme duygusudur." ifadesini kullandı.

Oyunlarda, akıl oyunu dokuz-korgol ile mangala, okçuluk, Kırgız güreşi, şalvar güreşi, ağaç Güreşi (Mas Wrestling) olmak üzere çeşitli spor dallarında müsabakalar yapılıyor.

Merkezi İstanbul'da olan Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın destek verdiği oyunlar, yarın ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazır! İşte tutuklu başkanlar için istenen cezalar

İşte tutuklu CHP'li başkanlar için istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

En güvendikleri insan, evlatlarını bu hale getirdi!
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğun kolunu ısırdı

En güvendikleri insan, evlatlarını bu hale getirdi!
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu

2 bin yıllık gizem çözüldü, Roma'nın kayıp imparatoru bulundu
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.