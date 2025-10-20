Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde 2. Geleneksel Spor Oyunları Başladı

Türkiye ile Kırgızistan hükümetlerinin 1995'te kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), "2. Geleneksel Spor Oyunları"na ev sahipliği yapıyor.

KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Geleneksel Spor Oyunları Meydanı'nda, 20-21 Ekim'de yapılacak Geleneksel Spor Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerdeki 15 üniversitede öğrenim gören 269 öğrencinin katıldığı organizasyon, göçebe yaşamını yansıtan tiyatro gösterisi ve sporcu geçit töreniyle başladı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, geleneksel sporun kültürle kesişme noktası olduğunu ve bütün geleneksel sporların Türk kültürünü yansıttığını vurguladı.

Geleneksel kültürünü yansıtan sporcuların her birini galip gördüklerini belirten Ceylan, "Geleneksel sporlarda, modern sporlardaki gibi rakibi kıyasıya dövmek yoktur. Eğer rakibinizi yakalıyorsanız, onu affetme duygusu en yüce değerdir. En çok puan, affetmenin ön planda olduğu oyunlarda verilir. İşte bu, Türk'ün affetme duygusudur." ifadesini kullandı.

Oyunlarda, akıl oyunu dokuz-korgol ile mangala, okçuluk, Kırgız güreşi, şalvar güreşi, ağaç Güreşi (Mas Wrestling) olmak üzere çeşitli spor dallarında müsabakalar yapılıyor.

Merkezi İstanbul'da olan Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın destek verdiği oyunlar, yarın ödül ve kapanış töreni ile sona erecek.