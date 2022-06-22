Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden (KTMÜ) mezun olan 800'den fazla öğrenci için tören düzenlendi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 1995'te kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden (KTMÜ) mezun olan 800'den fazla öğrenci için tören düzenlendi. KTMÜ'nün Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde düzenlenen törene, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov katıldı. Kırgızistan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Camankulov, "Manas Üniversitesi'ne başarılı mezunları ülkenin hizmetine verdiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi. KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kovid-19 salgını dönemini zor şartlar altında geçirdiklerini ancak bir sıkıntı yaşanmadan eğitim sürecini başarıyla tamamladıklarını belirtti. KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, üniversitede bilgili, insanlık değerlerini bilen, teknolojiyi çok iyi kullanan, vatanperver öğrenci yetiştirdiklerini kaydetti. Türkçe ve Kırgızca yemin eden mezunlar, üniversite marşını okuduktan sonra keplerini havaya fırlattı. Ses sanatçılarının sahne aldığı tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel Güncel Haberler

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