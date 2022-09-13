Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu Güncel Haberler Kırgızistan'da, Türkiye'den geçen yıl satın alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) için üs kuruldu. Kırgızistan'da, Türkiye'den geçen yıl satın alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları ( Siha ) için üs kuruldu. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını yaptı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev'in de hazır bulunduğu açılış töreninde Caparov, Bayraktar TB2 SİHA'ya imzasını attı. Caparov, buradaki konuşmasında, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını belirterek, üssün hava ve sınır savunma görevini yerine getireceğini vurguladı. Üste incelemelerde bulunan Caparov'a devlet sınırının korunmasında görev alan SİHA'ların çalışması hakkında bilgi verildi. Kırgızistan, kendi imkanlarıyla geçen yıl Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın almıştı. Güncel Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur Kırgızistan Türkiye SİHA Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.