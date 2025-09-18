Kırgızistan, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarının yer aldığı heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan Başbakanı Olcas Bektenov, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Caparov, kabulde yaptığı konuşmada, Bişkek'te gerçekleşen TDT Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ilk toplantısının, TDT içindeki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir aşamayı temsil eden tarihi bir olay olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana önemli mesafe katettiğini ve bugün de başarılı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Caparov, "Teşkilatımızın gelişimini sürdürmek istiyorsak, gerçek sonuçlar getirecek somut adımlar atmalıyız." dedi.

Caparov, birçok ekonomik, altyapı ve insani meselenin hükümet başkanları düzeyinde başarıyla çözülebileceğine olan inancını dile getirerek, siyasi irade ve destekle hayata geçirilecek pratik tedbirlerin, teşkilatın uluslararası alandaki otoritesinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

"Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkiler aktif olarak gelişiyor"

Caparov, özellikle Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin aktif olarak geliştiğini vurguladı.

Türk Yatırım Fonu'nun öneminin altını çizen Caparov, fonun, hükümet başkanları düzeyinde faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının gerekliliğine inandığını ifade etti.

TDT Üye Ülkeleri Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları, sıcak karşılama nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kırgızistan'ın TDT'ye başarılı bir şekilde dönem başkanlığı yaptığını dile getiren hükümet başkanları, bu tür temasların, teşkilatın daha da gelişmesine ve entegrasyon süreçlerinin derinleşmesine katkıda bulunacağını kaydetti.