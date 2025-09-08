Kırgızistan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığını Konferansla Kutladı

Ankara'daki Avrasya İncelemeleri Merkezi'nde (AVİM), " Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı" düzenlendi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev'in katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, uzmanlar ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Kazakbayev, yaptığı konuşmada, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) tam anlamıyla siyasi ve uluslararası alanda "geleceği parlak örgüt haline" geldiğini vurguladı.

Teşkilat için işbirliğinin önemine dikkati çeken Kazakbayev, TDT'nin "ortak aydın bir gelecekte" birleştiğini söyledi.

Kazakbayev, TDT üye ülkelerinin toplam nüfusunun 180 milyona yaklaştığını hatırlatarak, teşkilat bünyesinde TÜRKSOY, Türk Akademisi ve Türk Yatırım Fonu gibi kurumlara ilişkin bilgiler verdi.

Türk devletlerinin uzun yol katederek pek çok engeli aştığının altını çizen Kazakbayev, refah için birliğin önemine atıfta bulundu.

Kazakbayev, ülkesinin dönem başkanlığında Türk dünyasında "yeşil gündemin" şekillenmesinin başarıyla uygulandığını belirterek, Kasım 2024'te imzalanan Bişkek Bildirisi'ni hatırlattı.

Bişkek'in 2025 için Türk dünyasının dijital başkenti ilan edildiğini dile getiren Kazakbayev, TDT üye ülkelerinin çevrenin korunması, ticaret yollarının optimize edilmesi ve taşımacılık için prosedürlerin dijitalleşmesi yolunda adımlar attığını ifade etti.

Kazakbayev, Kırgızistan'ın TDT dönem başkanlığını Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda yürüttüğünü bildirdi.

Büyükelçi Kazakbayev, TDT'nin uluslararası itibarının artırılması ve Türk dünyasında entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam edileceği mesajı verdi.

Konferans, karşılıklı fikir alışverişi ve soru cevapla devam etti.

Eski büyükelçi ve Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Alev Kılıç'ın teşekkür konuşması yaptığı etkinlikte, Büyükelçi Kazakbayev ile karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Kasım 2024'te TDT Dönem Başkanlığı, Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçmişti.