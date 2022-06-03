Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada 2 Kırgız muhafız yaralandı - Haberler

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada 2 Kırgız muhafız yaralandı Kırgızistan-Tacikistan sınırında yaşanan çatışmada 1'i ağır, 2 Kırgız sınır muhafızının yaralandığı bildirildi. Kırgızistan- Tacikistan sınırında yaşanan çatışmada 1'i ağır, 2 Kırgız sınır muhafızının yaralandığı bildirildi. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan sınır muhafızları arasında sınır ihlali nedeniyle yaşanan çatışmanın sona erdirildiği belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise çatışmada 1'i ağır, 2 yaralı muhafız askerin Batken Bölge Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. Çatışma, bugün öğle saatlerinde ülkenin güneyindeki Batken ilçesi Bulak-Başı yerleşim biriminde meydana geldi. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel Kırgızistan Tacikistan Güncel Haberler

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