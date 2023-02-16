Kırgızistan, Suriye'de DEAŞ'lı ailelerin tutulduğu kamplardan 59 vatandaşını teslim aldı

Kırgızistan'ın, Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK/YPG'nın işgalindeki bölgelerde DEAŞ'lı ailelerin tutulduğu kamplardan 59 vatandaşını teslim aldığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Twitter hesabına iliştirdiği bir açıklamada, Kırgızistan'ın dün Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplardan, kadın ve çocuklardan oluşan 59 vatandaşını teslim aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Kırgızistan'ın kabul ettiği vatandaşlarının ailelerinin durumuna ilişkin detay verilmedi.

Konuya ilişkin ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, "Sözde DEAŞ halifeliğinin ortadan kaldırılmasının ardından devam eden insani krizi çözme çabalarına yönelik çalışması için Kırgız Cumhuriyeti liderliğine minnettarız. Bu krizin tek uzun vadeli çözümü, kuzeydoğu Suriye'deki kamplarda yaşayanların başarılı bir şekilde ülkelerine geri gönderilmesi, rehabilitasyonu ve yeniden entegrasyonudur. CENTCOM, bölgesel ortaklarımızla uyum içinde, uçak sağlamak gibi kaynaklarını kullanarak bu geri dönüş çabalarını desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

PKK/YPG terör örgütü, Hol beldesinde bulunan kampta Deyrizor ilindeki terör örgütü DEAŞ savaşçılarının aileleri ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.

Kamptakiler, insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı buluyor ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden binlerce kişi tutuluyor.

11 Ocak'ta Irak, 17 Ocak'ta ise İspanya çok sayıda vatandaşını bu kamplardan teslim almıştı. ???????