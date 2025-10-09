Kırgızistan, Stratejik Ortaklıklarını Güçlendirmek İstiyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin müttefikleri ve stratejik ortaklarıyla dostane ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini ve bu çerçevede aktif siyasi diyaloğu sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Rusya devlet başkanlarının katılımıyla Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Rusya- Orta Asya 2. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Caparov, Orta Asya ülkeleri ile Rusya'nın Kırgızistan için kilit ortaklar olmaya devam ettiğini belirterek, bu zirve formatının kapsamlı ortaklıkları derinleştirmek için pratik araç olduğunu ifade etti.

Caparov, bugünkü toplantının bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alınması açısından önem taşıdığını vurguladı.

"Ekonomik büyüme ve işbirliği artıyor" vurgusu

Rusya'nın, Orta Asya ülkeleri için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğunu kaydeden Caparov, "Tüm ülkelerimizde dinamik ekonomik büyüme, yaşam standartlarında artış ve iç pazarlarımızın hacminde genişleme gözlemliyoruz." dedi.

Büyük ölçekli altyapı projelerinin hayata geçirilmesi konusunda Rusya ile önemli fırsatlar gördüklerini belirten Caparov, bölgeler arası ticareti, yük taşımacılığını ve serbest dolaşımı engelleyen kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin önemine değindi.

Ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin, malların hareket hızını artıracağını ve bölge ülkelerinin küresel pazarlara erişiminde önemli rol oynayacağını ifade eden Caparov, "Rusya'nın Çin, İran ve diğer ülkelerle bağlantısını güçlendirecek projelerde ortak çabaların artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Enerji dönüşümü süreci sürüyor

Kırgızistan'da enerji sektörünün dijitalleşme ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik büyük dönüşümler geçirdiğini kaydeden Caparov, küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santralleri ile yenilenebilir enerji projelerinin aktif olarak sürdüğünü bildirdi.

Caparov, enerji sektöründe karşılıklı fayda sağlayan yatırım işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

"Ülkemiz artık dünyanın dört bir yanından turist çeken bir destinasyona dönüştü"

Turizmin Kırgızistan ekonomisinde önemli bir büyüme faktörü haline geldiğini vurgulayan Caparov, "Yeni tesisler inşa ediliyor, mevcut olanlar modernize ediliyor. Ülkemiz artık dünyanın dört bir yanından turist çeken bir destinasyona dönüştü." ifadelerini kullandı.

Caparov, Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilmeye başlanan "Ala-Too Resort" kayak merkezinin, Orta Asya'nın en büyük ve modern 4 mevsim tesisi olacağını dile getirdi.

Uranyum madenciliğinden etkilenen bölgelerin rehabilitasyonu konusunda Rusya ile yürütülen başarılı işbirliğini örnek gösteren Caparov, çevre koruma konusuna da önem verdiklerini belirtti.

Caparov ayrıca, ülkeler arasında kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin sağlam bir temel oluşturduğunu sözlerine ekledi.