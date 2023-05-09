Kırgızistan, Sovyetlerin Nazileri mağlup etmesini kutluyor

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yendiği gün olarak kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 78. yıl dönümü, Kırgızistan genelinde törenlerle kutlandı.

Kırgızistan Savunma Bakanlığı ve Bişkek Belediyesi, başkent Bişkek'te Zafer Meydanı'ndaki Sönmez Ateş Anıtı önünde anma töreni düzenledi.

Belediye, Ala-Too Meydanı'ndaki binaların cephelerini, Kırgızistan'dan İkinci Dünya Savaşı'na katılan kahramanların fotoğraflarıyla donattı.

Kutlamalar kapsamında Bişkek'te düzenlenen "Ölümsüz Alay" yürüyüşüne katılan binlerce kişi ataların fotoğraflarını taşıdı.

Kırgızistan'ın Narın Bölgesi'nden babası Ayılçı Ormonov'un fotoğrafı ile yürüyüşe katılan Kudaybergen Ormonov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Babam savaşın ilk günlerinde cepheye alındı. Topçu birliklerine katılarak 7 yıl askerlik yaptı. Kendisi 96 yaşında rahmetli oldu." dedi.

Bişkek'in Güney Kapısı adı verilen parktan başlayan "Ölümsüz Alay" yürüyüşü Sönmez Ateş Anıtı'nda son buldu.

Anıtın önünde, İkinci Dünya Savaşı'na katılan Rus yapımı askeri araçlar ve silahlar sergilendi.

Kutlamalar, konserler ve parklardaki etkinliklerle devam etti.

Caparov Moskova'daki kutlamalara katılıyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyaret için gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına katılıyor.

Caparov, yayımladığı mesajda, Kırgızistan halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın ardından (İkinci Dünya Savaşı) kutlanan Zafer Bayramı'na değinerek, "Anavatanımızın tarihinde sonsuza dek hafızamızda kalacak birçok önemli olay var. Nazi işgalcilerine karşı uzun zamandır beklenen Zafer Bayramı bu tür tarihi olaylardan biridir." ifadelerini kullandı.

Faşist Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne haince saldırısını Kırgız halkının kenardan izlemediğini belirten Caparov, şunları kaydetti:

"Savaşın ilk günlerinden itibaren Kırgızistan topraklarında cephe için yeni rezervlerin hazırlanmasına başlandı. Kırgızistan ve Kazakistan sakinlerinden oluşan 316. tüfek bölümü kuruldu. Daha sonra Ivan Panfilov'un adını taşıyan 8. Muhafız Tüfek Tümeni'ne dönüştürüldü. Tüm dünya, Moskova şehrinin savunması sırasında Panfilov askerlerinin başarılarının özel bir yer tuttuğunu biliyor. Dubosekovo kavşağında meydana gelen çatışma Büyük Vatanseverlik Savaşı tarihinde bir dönüm noktası oldu. O günden itibaren Sovyet birlikleri taarruza geçerek düşmanı Sovyet topraklarından kovdu."

Cumhurbaşkanı Caparov'un Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılan gazilere tek seferlik maddi yardım sağlamasına ilişkin imzaladığı kararname doğrultusunda, hayatta olan 107 gaziye kişi başına 1150 dolar ödeme yapıldı, ayrıca kişi başına 220 dolar 9 Mayıs Bayram ikramiyesi verildi.

Kırgız nüfusun dörtte biri cephede

Sovyet yönetimi, Hitler Almanyası'nın 1939'da başlattığı ve 1945'te yenilgiyle sonuçlanan İkinci Dünya Savaşı için 365 bin Kırgız'ı silah altına aldı.

Yaklaşık 100 bin Kırgız'ın can verdiği savaşta, 150 binden fazlası kahramanlık ödülünü aldı, 73 Kırgız'a kişisel cesaret ve Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı layık görüldü.