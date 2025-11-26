Kırgızistan, Rusya ile stratejik ortaklığını güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya ile stratejik ortaklığını güçlendirme konusundaki "sarsılmaz" kararlılığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, başkent Bişkek'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan heyetler arası toplantının ardından, liderler basına açıklamada bulundu.

Caparov, heyetler arası toplantıda, geleneksel güven ortamında geniş bir yelpazedeki konuları ele aldıklarını belirterek "Kırgızistan'ın Rusya ile müttefik ilişkilerini ve stratejik ortaklığını güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını bir kez daha teyit etmek istiyorum." dedi.

Rusya'nın, Kırgızistan'ın ticaretinde yüzde 22'lik bir paya sahip ana ticaret ortaklarından biri olduğunu hatırlatan Caparov, bu yılın ilk 6 ayında Rusya'nın doğrudan yatırım hacminin 110 milyon ABD doları olarak gerçekleştiğini belirtti.

Caparov, ülkede faaliyet gösteren Kırgız-Rus Kalkınma Fonu'nun desteği ile 14 hidroelektrik santrali ve yenilenebilir enerji kaynaklarının inşasına 175 milyon ABD dolarını aşan tutarda finansman sağlandığını anlattı.

Ülkenin kuzeyindeki Kant kentinde bulunan Rus hava üssüne de değinen Caparov, üssün, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) hızlı konuşlanmasında ve Orta Asya'da istikrarının sağlanmasında önemli bir etken olması konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

"İttifak ve stratejik ortaklık" ortak bildiriyi anlaşmaların önemli bir sonucu olarak nitelendiren Caparov, Rusya ile ilişkilerin daha da gelişeceğine "iyimserlikle baktıklarını" kaydetti.

Rusya ve Kırgızistan ilişkilerinde yeni dönem

Putin, Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerin "çok verimli ve genel olarak yapıcı" geçtiğini bildirerek, ziyaretin en önemli sonucu olarak iki ülke ilişkilerinin "yeni, daha da ileri bir düzeyde derinleştirilmiş stratejik ortaklık ve ittifaka geçişine ilişkin Ortak Bildiri'nin imzalanması" olduğunu söyledi.

Kırgızistan ile ekonomik işbirliğinin geleceğine öncelikli önem verildiğinin altını çizen Putin, geçen yıl, iki ülke arasındaki ticaret hacminin rekor kırarak 4 milyar doları aştığını, karşılıklı mal akışındaki artışın bu yıl da iyi bir ivmeyle devam ettiğini ve yaklaşık yüzde 17'lik bir büyüme kaydedildiğini dile getirdi.

Putin'den ruble açıklaması

Rusya ve Kırgızistan dış ticaretinde ulusal para birimlerinin kullanımının arttığına dikkati çeken Putin, iki ülke arasındaki mali karşılıklı ödemelerde yabancı para birimlerinin kullanımından neredeyse tamamen vazgeçildiğini ve istikrarlı kredi-bankacılık işbirliği kanallarının kurulduğunu açıkladı.

Putin, ticari işlemlerde rublenin payının şimdiden yüzde 97'ye ulaştığını belirtirken bu durumun iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun derinleştiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Rusya'nın Kırgızistan'a vergi idaresi ve ürün işaretleme sistemlerinin iyileştirilmesi konusunda yardım sağladığını aktaran Putin, bu destek sayesinde Rus tarafının tahminlerine göre, Kırgızistan bütçesine sağlanan ek gelirlerin 1 milyar dolardan fazla olduğunu kaydetti.

"Kırgız ekonomisine yatırım yapan önde gelen ülkelerden biriyiz"

Kırgız ekonomisine yatırım yapan önde gelen ülkelerden biri olduklarını vurgulayan Putin, "Yaklaşık 2 milyar dolarlık Rus sermaye yatırımımız oldu. Kırgızistan'da enerji, madencilik, tarım, ulaştırma ve lojistik gibi önemli sektörlerde Rus iştiraki yaklaşık 1700 işletme faaliyet göstermektedir. Tüm bunlar, Kırgızistan Devlet Başkanı'nın güvenilir iç politikası ve iç siyasi istikrar sayesinde mümkün olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Avrasya entegrasyonu Kırgızistan'a büyük kazanç getirdi

Putin, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üye tüm devletlere ve özellikle Kırgızistan'a "tartışılmaz getiriler" sağladığını vurguladı.

Kırgızistan'ın, AEB'ye katılımından bu yana geçen 10 yıllık süredeki ekonomik başarılara dikkati çeken Putin, "Ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 2,5 kat arttı. Avrasya Birliği'nin diğer ülkelerine yapılan ihracat hacmi ise 4 katına çıktı." dedi.

Putin, enerjinin Rusya-Kırgızistan işbirliğinin kilit sektörlerinden biri olduğunu ve Rusya'nın, Kırgızistan'ın benzin ve dizel ithalatı ihtiyacını "imtiyazlı şartlarla" ve herhangi bir ihracat vergisi almaksızın tamamen karşıladığını anlattı.

Rusya'nın, Kırgız tüketicilere elektrik de sağladığını aktaran Putin, "Şirketimiz, Kırgız nehirleri üzerindeki hidroelektrik santrallerinin tasarım ve modernizasyonunda yer alıyor. Issık Göl bölgesinde büyük bir güneş enerjisi santralinin ve Kırgızistan'ın kuzeyinde yeni ve modern bir termik santralin ortaklaşa inşa edilmesini planlanıyoruz." dedi.

Putin, Bişkek'te yaklaşık 7 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Kırgız-Rus Slavyan Üniversitesinde (KRSÜ) bugün imzalanan hükümetler arası anlaşmayla kampüsün kurulacağını kaydetti.

Kırgızistan yönetiminin, Rus dilinin kullanımına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, ziyaretinden hemen önce Bişkek'te Avrasya Rus Dili ve Kültürü Merkezinin açılmasının ve Rusça yayın yapan "Nomad TV" adlı yeni bir televizyon kanalının yayına başlamasının sembolik ve önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

Kırgızistan ile Rusya arasında ittifakın ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzalandı

Caparov ve Putin, Rusya-Kırgızistan işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik temel hedeflerin ana hatlarını belirleyen Kırgızistan ile Rusya arasında ittifakın ve stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin Ortak Bildiri imzaladı.

İki ülke hükümetleri arasında askeri-teknik işbirliği, sıhhi ve epidemiyolojik, içişleri ve göç konularında yetkili makamların temsilciliklerinin hukuki statüsü hakkında, Bişkek'teki Rus-Kırgız Slovyan Üniversitesinin kampüsünün kurulması, Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları arasında stratejik planlama ve kardiyoloji alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı.