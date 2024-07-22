Kırgızistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 16 sporcuyla temsil edilecek

Kırgızistan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, 5 branşta toplam 16 sporcuyla temsil edilecek.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkeleri adına yarışacak sporcular için uğurlama töreni düzenlendi.

Caparov, törendeki konuşmasında, güreş, judo, yüzme, atletizm ve boks olmak üzere 5 spor dalında 16 sporcunun Olimpiyat Oyunları'na katılacağını belirtti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için lisans kazananların çoğunun güreş dalında mücadele edecek sporcular olduğunu aktaran Caparov, "Güreş, Kırgızistan'ı tüm dünyada tanıtmıştır." ifadesini kullandı.

Ülkenin bağımsızlık tarihinde 3'ü gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplam 7 olimpiyat madalyası kazanıldığını hatırlatan Caparov, sporcuların Paris'te altın madalya kazanacaklarına inandığını kaydetti.

Caparov, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın, 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreninde taşınmak üzere ülke bayrağını, milli güreşçi Akcol Mahmudov'a teslim etti.