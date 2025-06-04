Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş Büyükelçileri Kurban Vekaletlerini Türk Kızılay'a Verdi

Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş Büyükelçileri Kurban Vekaletlerini Türk Kızılay'a Verdi
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Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş Ankara büyükelçileri, Kurban Bayramı için vekaletlerini Türk Kızılay'a teslim etti. Kızılay, 23 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş'in Ankara büyükelçileri, Kurban Bayramı için kurban vekaletlerini Türk Kızılaya verdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ın vekaletlerini, Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ile Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca aldı.

Vekaletler, Kızılayın yurt dışındaki dağıtım programları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Somali'nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed de kurban vekaletini Türk Kızılaya vererek kampanyaya destek sağlamıştı.

Kızılay bu yıl Türkiye dahil toplam 23 ülkede vekaletle kurban kesimi gerçekleştirerek, Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 4 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşacak.

Yurt dışından ve internet üzerinden vekalet verilebilecek

Yurt dışı vekalet bedeli 5 bin 250 lira olarak açıklandı. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler 140 dolar veya 125 avro ödeyerek vekalet verebiliyor.

Vekaletlerini vermek isteyenler "www.kizilay.org.tr" üzerinden kredi kartına 2 ila 4 taksit imkanıyla ödeme yapabiliyor.

Ayrıca bağışçılar, "Kızılay Mobil Bağış Uygulaması" aracılığıyla, tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesaplarından, FAST, EFT, Havale yöntemleriyle veya yurt içi "168" ve yurt dışı "212 390 38 00" numaralı ücretsiz danışma hattından vekaletlerini iletebiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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