Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan Başbakanları Sınır Sorunları Üzerine Görüştü

Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Tacikistan Başbakanı Kohir Rasulzoda, üç ülkenin kesiştiği sınır bölgesinde bir araya geldi.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Başbakanı Kasımaliyev, Özbekistan Başbakanı Aripov ve Tacikistan Başbakanı Rasulzoda'nın Kırgızistan'ın Batken Bölgesi, Özbekistan'ın Fergana Bölgesi ve Tacikistan'ın Sogd Bölgesi'nin kesiştiği sınır noktasında görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede sınır konusunun ele alındığı kaydedildi.

"Kırgız-Özbek devlet sınırına ilişkin" anlaşmanın onaylandığı anımsatılan açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan "sınır anlaşmazlığının" çözümüne ilişkin çalışma gruplarının nihai belgeleri hazırlaması için mutabakata varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkeler arasındaki etkileşimi yoğunlaştırmanın itici gücü olacak sınır ötesi ve bölgelerarası işbirliğinin önemine dikkat çekilerek ülkelerin ticaret, lojistik, su-enerji ve kültürel-insani ilişkiler gibi kilit alanlarda etkileşimi güçlendirme konusunda büyük potansiyele sahip olduğu vurgulandı.