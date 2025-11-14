Kırgızistan Naryn Eyalet Valisi Nurbek Satarov, Nizip'te Ekonomik İş Birliği Ziyareti Gerçekleştirdi

Kırgızistan Naryn Eyalet Valisi Nurbek Satarov ve beraberindeki heyet, Gaziantep'in Nizip ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

???????Nizip Ticaret Odasından (NTO) yapılan açıklamaya göre, Satarov, Naryn Belediye Başkanı Caynak Nemat Uulu ve beraberlerindeki heyet, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ile NTO'yu ziyaret etti.

Ziyaretlerde, ekonomik projeler, yatırım planları, lojistik ve pazar erişimi, ayrıca coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı gibi alanlardaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naryn Eyalet Valisi Nurbek Satarov, tüm alanlarda iş birliğini derinleştirme kararlılığında olduklarını, ziyaretin somut projelere dönüşeceğine inancının tam olduğunu ifade etti.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak da, iş birliklerine hazır olduklarını belirterek yapılacak yeni projeler için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise Nizip'i dünyaya tanıtan üretim ve ticaret ekosistemini, kardeşlik ve iş birliği vizyonuyla güçlendireceklerine inandığını kaydetti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.