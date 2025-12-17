Kırgızistan'da Nurlanbek Turgunbek uulu, yeniden meclis başkanı seçildi

Kırgızistan'da 8. dönem milletvekilleri, düzenlenen ilk Genel Kurul oturumunda Nurlanbek Turgunbek uulu'yu yeniden meclis başkanı seçti.

Meclis Genel Kurulu, milletvekili seçilenlerin yemin etme töreni için toplandı.

Tek tek kürsüye çıkarak ant içen milletvekilleri, meclis bünyesinde faaliyet gösterecek siyasi grupları netleştirdi.

Böylelikle 8. Dönem Kırgızistan Meclisinde Ata Jurt (Ata Yurdu), Ala-Too (Beyaz karlı dağ/Tanrı Dağı), Eldik (Halkın), Mekençil (Vatansever) ve Adilet Kırgızistan (Adalet Kırgızistan) olmak üzere 5 ayrı milletvekili grubu oluşturuldu.

Grupların belirlenmesinin ardından geçilen Meclis Başkanlığı seçimi gizli oylama usulüyle yapıldı.

Oylama sonucunda Nurlanbek Turgunbek uulu, 84 milletvekilinin desteğini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Seçimler kapsamında Meclis Başkan Birinci Yardımcılığına Çıngız Ajibayev seçilirken başkan yardımcılığı görevlerine ise Jıldız Taalaybek kızı ve Karim Handjeza getirildi.

Mecliste kurulan komitelerin adı ve başkanları da belirlendi.

Nurlanbek Turgunbek uulu kimdir?

Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesine bağlı Aksı ilçesinin Kara Jıgaç köyünde 13 Mayıs 1977'de doğan Turgunbek uulu, Kırgız Tarım Akademisi "Ekonomi ve Tarım İşletmeciliği" Fakültesinden mezun oldu.

Meslek hayatına 1996 yılında adım atan Turgunbek uulu, 2021 yılında milletvekili seçilene kadar hem devlet hem de özel medya kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı.

Ayrıca Turgunbek uulu, çeşitli bakanlıklar ve cumhurbaşkanlığı bünyesinde basın sözcülüğü görevlerini yürüttü.

Daha önce üç yıl süreyle Meclis Başkanlığı yapan Turgunbek uulu (eski soyadı ile Şakiyev), bu yılın başında soyadını "Turgunbek uulu" olarak değiştirmişti.

Turgunbek uulu, siyasi kariyeri boyunca Kırgız dilinin korunması ve yaygınlaştırılması konusundaki tavizsiz tutumuyla tanınıyor.