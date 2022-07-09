KIRGIZİSTAN - Kurban Bayramı namazı kılındı Hükümet binasının önündeki meydan Kurban Bayramı namazını kılan insanlar BİŞKEK - Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti. Hükümet binasının önündeki meydan Kurban Bayramı namazını kılan insanlar BİŞKEK - Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti. Başkent Bişkek'te bayram namazı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin de yer aldığı hükümet binasının önündeki meydanda kılındı. AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel Kurban Bayramı Kırgızistan Hükümet Güncel Haberler

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