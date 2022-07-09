KIRGIZİSTAN - Kurban Bayramı namazı kılındı
AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Hükümet binasının önündeki meydan Kurban Bayramı namazını kılan insanlar BİŞKEK - Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.
Hükümet binasının önündeki meydan
Kurban Bayramı namazını kılan insanlar BİŞKEK - Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.
Başkent Bişkek'te bayram namazı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin de yer aldığı hükümet binasının önündeki meydanda kılındı.
AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel