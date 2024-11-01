Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan Kolluk Kuvvetleri 100. Yılını Kutladı

Kırgızistan Kolluk Kuvvetleri 100. Yılını Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinin 100. yıl dönümünü başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda düzenlenen geçit töreniyle kutladı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, törende geçmişe vurgu yaptı ve Kırgız polis teşkilatının tarihine dair önemli bilgiler paylaştı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerin kuruluşunun 100. yıl dönümünü geçit töreniyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda kolluk kuvvetlerin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi.

Hükümet üyeleri, kolluk kuvvetleri yetkilileri, askerler, gaziler ve davetlilerin katıldığı törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gönderdiği kutlama mesajı dev ekranlara yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, törendeki konuşmasında, Kırgız kolluk kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti ve "Geride bıraktığımız bir yüzyıl, polisin onurlu bir şekilde direndiği, zor ve tehlikeli görevlerle çetin sınavlarla doluydu." dedi.

Kolluk kuvvetlerinin kuruluşu döneminde polislerin, Rus-Japon Savaşı'ndan kalma tüfeklerle silahlandırıldığını anımsatan Caparov, "Kırgız polis teşkilatı, 1 Kasım 1924'te kuruldu. İlk polis okulu 5 Haziran 1925'te açıldı." diye konuştu.

Caparov, söz konusu tarihten bu yana hukukun üstünlüğünü tesis etme yolunda ilerleyen Kırgız polisinin suçlularla mücadele ettiğini söyledi.

Sovyetler Birliği'nde 1937'deki trajik baskı dalgasının polis yapısını da etkilediğini ifade eden Caparov, polis memurlarının haksız yere "halk düşmanı" olmakla suçlanarak kurşuna dizildiğini hatırlattı.

Caparov, kolluk kuvvetlerinin, ülkenin ilk bağımsızlık yıllarında sorunlarla karşılaştığına ve o dönemde yapılan darbelerde önemli roller üstlendiğine işaret etti.

Son yıllarda polislerin, malzeme, teknik ve ücret gibi konularda güçlendirildiğini dile getiren Caparov, özel gelişmiş dijital teknolojiler kullanmaya başladıklarını ifade etti.

Modern siber güvenlik programları ve ekipmanlarının yanı sıra kişiyi yüzünden tanıyabilen ve anında tespit edebilen teknolojiler kullandıklarını kaydeden Caparov, son yıllarda yürütülen çalışmalar sonucunda suç oranlarının düştüğünü vurguladı.

100 yılda kullanılan polis araçları gösterildi

Ala-Too Meydanı'nda ülke genelinden katılan polislerin yaptığı geçitte, polislerin 100 boyunca kullandığı araçlar da gösterildi.

Törende, "kolluk kuvvetlerinin kuruluş yılları" ve "Kırgız polisinin dikkati" konulu tiyatro oyunu gösterildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

 İşte Narin'in taşındığı araç! Ekipler her detayı böyle incelemiş

İşte Narin'in taşındığı araç! Ekipler her detayı böyle incelemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Irak'tan kritik misafir! Bölgeyi kalkındıracak projeyi masaya yatırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 2-3 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yavuz Engin görevden alındı mı? Yenidoğan Çetesi savcısı görevden alındı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 2-3 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Emeklilik yaşı değişti mi? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Aile Hekimleri maaşı 180 bin lira mı oldu? TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.