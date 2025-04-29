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Kırgızistan, Kazakistan'a Ek Sulama Suyu Temin Edecek

Kırgızistan, Kazakistan'a Ek Sulama Suyu Temin Edecek
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Kırgızistan, Kazakistan'a nisan ayında sağlanan 45 milyon metreküpe ek olarak yaklaşık 600 milyon metreküp sulama suyu göndereceğini açıkladı. Su yönetimi ile ilgili karar, iki ülkenin bakanlarının katıldığı toplantıda alındı.

ALMATI, 29 Nisan (Xinhua) -- Kırgızistan, Kazakistan'a nisan ayında temin edilen 45 milyon metreküpe ek olarak yaklaşık 600 milyon metreküp sulama suyu sağlayacak.

Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı basın servisinden pazartesi günü yapılan açıklamada Kırgızistan'ın sulama sezonunun başladığı nisan ayından bu yana Kazakistan'a 45 milyon metreküp su sevk ettiği belirtildi.

Açıklamada nisan ayının sonundan itibaren Talas Nehri üzerinden 400 milyon metreküp, Çu Nehri üzerindense 180 milyon metreküp ilave su sağlanacağı ve suyun Kazakistan'ın Jambıl bölgesindeki tarım alanlarının sulanmasında kullanılacağı ifade edildi.

Karar, Kazakistan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Nurcan Nurjigitov ile Kırgızistan Su Kaynakları, Tarım ve İşleme Sanayi Bakanı Bakıt Torobayev'in katıldığı, su yönetimi tesislerinin devletler arası kullanımına ilişkin Çu-Talas Komisyonu'nun 35. toplantısı sırasında alındı.

Toplantı sırasında çevre koruma ve su kalitesine ilişkin ortak çalışma grubu görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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