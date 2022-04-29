Kırgızistan-Kazakistan 10. KEK toplantısı Bişkek'te yapıldı

Kırgızistan ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacminin, yüzde 35 artarak 1 milyar dolarlık ortak ticaret hedefine ulaşıldığı bildirildi.

Kırgızistan-Kazakistan Karma Ekonomik Konseyi (KEK) 10. Toplantısı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ve Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov'un eş başkanlığında başkent Bişkek'te yapıldı.

Taraflar, ticaret ve ekonomik iş birliğinin gelişmesi, yatırım alanında iş birliği, kültürel ve insani ilişkilerin güçlendirilmesi ve iletişim teknolojileri alanında tecrübe paylaşımı konularını ele aldı.

Caparov, toplantıda, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in mayıs ayında Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyarete hazırlık konularının da ele alındığını söyledi.

İki halk arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının, ülkelerin refahına birlikte ulaşmaya yardımcı olacağına inandığını belirten Caparov, "Kırgızistan ile Kazakistan arasında dış ticaret hacmi yüzde 35 artarak 1 milyar dolara ulaştı." dedi.

Smailov, 1 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaştıklarını teyit ederken "Bugün alınan kararların ülkelerimiz arasındaki tam ölçekli iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Toplantı sonunda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin daha da genişletilmesinin önemini içeren KEK Protokolü imzalandı.