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Kırgızistan Kamu Varlıkları Son 3 Yılda İkiye Katlandı

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Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, kamu varlıklarının son 3 yılda ikiye katlanarak 824 milyar 200 milyon soma (9 milyar 440 milyon dolar) ulaştığını söyledi. Ülkenin en büyük altın madeni olan Kumtor'dan son 2,5 yılda 300 milyon dolar kar elde edildi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, kamu varlıklarının son 3 yılda ikiye katlanarak 824 milyar 200 milyon soma (9 milyar 440 milyon dolar) ulaştığını söyledi.

Başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde, Kırgızistan Maliye Bakanlığının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Kırgızistan'ın Mali Sisteminin Oluşum Tarihi, Modern Eğilimler ve Gelişiminin Öncelikleri" başlıklı konferans düzenledi.

Caparov, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Kırgızistan'ın kamu varlıkları 2015'te 310 milyar som (3 milyar 550 milyon dolar) idi. 2020'de 420 milyar som (4 milyar 810 milyon dolar) seviyesine çıktı. Bugün kamu varlıkları 824 milyar 200 milyon soma (9 milyar 440 milyon dolar) ulaştı ve son 3 yılda ikiye katlanmış oldu. Bu başarının nedeni yolsuzluğu ortadan kaldırılmış olmamızdır." ifadesini kullandı.

Caparov, ülkenin en büyük altın madeni olan Kumtor'dan son 2,5 yılda 300 milyon dolar kar elde ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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