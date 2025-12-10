Haberler

Kırgızların içeceği "maksım", UNESCO'nun kültürel miras listesine dahil edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan'ın ulusal içeceği maksım, UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi. Açıklama, Hindistan'da düzenlenen bir toplantıda yapıldı.

Kırgızistan'ın ulusal içeceği "maksım", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığından yapılan açıklamada, "UNESCO, Kırgızistan'ın ulusal içeceği maksımı, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydetti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tescil kararının Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetler Arası Komite Toplantıları sırasında alındığı belirtildi.

Ülkede özellikle yaz aylarında açık hava pazarlarda yaygın olan hafif ekşi maksım içeceği (bir diğer adı jarma), ağırlıklı olarak arpa ve buğdaydan yapılıyor ve genellikle "beş barmak" veya "lagman" gibi ulusal yemeklerin yanında servis ediliyor.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde, Kırgızistan'dan "Manas", "Semetey", "Seitek" destanları, "Ala kiyiz" ile "Şırdak" keçe halıları, geleneksel bir at oyunu olan "Kök Böru" da yer alıyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
title