Kırgızların içeceği "maksım", UNESCO'nun kültürel miras listesine dahil edildi

Kırgızistan'ın ulusal içeceği "maksım", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığından yapılan açıklamada, "UNESCO, Kırgızistan'ın ulusal içeceği maksımı, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydetti." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tescil kararının Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetler Arası Komite Toplantıları sırasında alındığı belirtildi.

Ülkede özellikle yaz aylarında açık hava pazarlarda yaygın olan hafif ekşi maksım içeceği (bir diğer adı jarma), ağırlıklı olarak arpa ve buğdaydan yapılıyor ve genellikle "beş barmak" veya "lagman" gibi ulusal yemeklerin yanında servis ediliyor.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde, Kırgızistan'dan "Manas", "Semetey", "Seitek" destanları, "Ala kiyiz" ile "Şırdak" keçe halıları, geleneksel bir at oyunu olan "Kök Böru" da yer alıyor.