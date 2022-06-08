Kırgızistan'ın en büyük hidroelektrik santralinin temeli atıldı - Haberler

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Kırgızistan'ın en büyük hidroelektrik santralinin temeli atıldı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan'ın en büyük hidroelektrik santralinin temeli atıldı

Kırgızistan'da, ülkenin en büyük ve stratejik projesi olacak Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralinin (HES) inşaatına başlandı.

Kırgızistan'da, ülkenin en büyük ve stratejik projesi olacak Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralinin ( Hes ) inşaatına başlandı.

Ülkenin güneyindeki Celalabad'daki Narın Nehri üzerinde projelendirilen Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralinin inşa edileceği bölgede tören düzenlendi.

Kabine üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törende, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralinin temelini attı.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin enerji güvenliğini sağlayacak, Orta Asya'nın en büyük hidroelektrik santrallerinden birinin inşaatına bugün başlıyoruz." dedi.

Enerjinin, sürdürülebilir kalkınmanın çekirdeği olduğunu belirten Caparov, akıllı teknolojilerin geliştiği dünyada elektriğin rolünün önemine vurgu yaptı.

Caparov, Kırgızistan'da son 30 yıldır tek bir hidroelektrik santral inşa edilmediği için elektrik enerjisini ithal etmek durumunda kaldıklarını anımsattı.

"HES inşaatı bölgeye bereket getirecek"

Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralinin hem Kırgızistan hem de Orta Asya'ya bereket getireceğini ifade eden Caparov, santralin bölgedeki su ve enerji dengesine katkı sağlayacağını söyledi.

HES'in özellikleri

8-10 yılda tamamlanması planlanan Kambar-Ata-1 hidroelektrik santrali için 256 metre yüksekliğinde kaya dolgu baraj gövdesi inşa edilecek ve böylece baraj ülkenin en büyük barajı unvanına sahip olacak.

Yıllık ortalama 5,6 milyar kilovat/saat elektrik enerjisi üretecek olan 1860 megavat kurulu güce sahip Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralinin birinci ünitesinin 2026'da hizmete alınması planlanıyor.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan Orta Asya HES Güncel Haberler

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