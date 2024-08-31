Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü kutlamaları gerçekleştirildi

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda törenle göndere bayrak çekildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla gerçekleştirilen törende kabine üyeleri, milletvekilleri, yargı mensupları, kültür ve spor camiası temsilcileri, din görevlileri, yabancı misyon şefleri ve davetliler yer aldı.

Caparov, Ala-Too Meydanı'nda göndere bayrak çekme töreninin açılışında Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığına mensup askerleri selamladı.

Bayrağın göndere çekilmesinin ardından konuşan Caparov, halkın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "Egemenliğimiz hiçbir zaman tehdit altında olmasın. Kırgızistan, yeni zirvelere ulaşsın ve kızıl bayrağımız her zaman gururla dalgalansın." temennisinde bulundu.

"Atalarımızın eserini sürdürmek kutsal görevimizdir"

Cumhurbaşkanı Caparov, Bağımsızlık Günü'nü özgürlüğün ve bağımsız gelişimin değerinin farkına varmak, korumak ve gelecek nesillere onurlu şekilde aktarmak için kutladıklarını söyledi.

Caparov, "Bağımsız ve müreffeh bir Kırgızistan için mücadele eden atalarımızın kahramanlıkları önünde eğiliyor, anılarını saygıyla anıyoruz. Atalarımızın eserini sürdürmek kutsal görevimizdir. Bu misyonun bir göstergesi olarak, Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılına ithafen bugün başkentimizin ana meydanında bayrağımızı 100 metre göndere çekiyoruz." dedi.

Yabancı kültürlerin körü körüne kopyalanmasının kutsal kavramların çarpıtılmasına neden olduğunu ve ülkesini zayıflattığını söyleyen Caparov, siyasi parti kurarak seçime giren bazı kişilerin Kırgızistan'ın otoriter bir devlet haline geldiği yönündeki kafa karıştırıcı açıklamalarını reddetti.

Caparov, gelişmiş demokratik ülkelerde güvenliğe talebin arttığını belirterek, hiyerarşik (dikey) yönetimin güçlü ve katı, liderlerin de adil ve vatanına karşı sorumlu olması gerektiğini dile getirdi.

Egemen bir devletin her şeyden önce vatandaşlarının istikrarını ve güvenliğini sağlayabilmesi gerektiğinin altını çizen Caparov, "Ulusal çıkarları önemsemek otoriterlik değildir. Bugün güçlendirdiğimiz bağımsız devletimizin temeli budur. Bu nedenle kapsamlı güvenliğin sağlanması bizim önceliğimizdir. Buna çok önem veriyoruz." diye konuştu.

"Ülkede maliye politikası kontrol altına alındı"

Caparov, ülkede Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasını "Tarihi adalet yerini buldu" şeklinde nitelendirerek, "Ülkede maliye politikası kontrol altına alındı, devlet bütçesinin temelini oluşturan vergi ve gümrük sistemleri düzene konuldu." dedi.

Hükümetin kararlarını destekleyen parlamentoya da teşekkürlerini ileten Caparov, Kırgızistan'ın egemen devlet olarak diğer gelişmiş ülkelerle eşit, karşılıklı yarara dayalı ilişkilere girebilecek düzeye ulaştığını kaydetti.

Başkent Bişkek'teki Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında Ala-Too Meydanı'nda akşam saatlerinde tiyatro oyunu sahnelenecek, yerli ve yabancı ses sanatçıları konser verecek.

Kutlamalar, dron, ışık ve havai fişek gösterileriyle sona erecek.