Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırgızistan'ın Aksakalı Şerimkulov'a "Kahraman" unvanı verildi

Güncel Haberler

Kırgızistan'ın Aksakalı Şerimkulov'a 'Kahraman' unvanı verildi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'dan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi üyesi Medethan Şerimkulov'a "Kırgızistan'ın Kahramanı" unvanı verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'dan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi üyesi Medethan Şerimkulov'a " Kırgızistan'ın Kahramanı" unvanı verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Kırgızistan devletine ve halkına yönelik özel hizmetlerinden dolayı, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyesi, devlet adamı Şerimkulov'a en yüksek dereceli ödül olan "Kırgızistan'ın Kahramanı" ödülünün verilmesini öngören kararı imzaladı.

Ayrıca Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, 1993-1998 dönemi Başbakanı Apas Jumagulov, Sovyetler Birliği döneminin Kırgız devlet adamlarından merhum Arstanbek Duyşeyev ve 2,5 yıl önce vefat eden sinema yönetmeni Bolotbek Şamşiyev'e de "Kırgızistan'ın Kahramanı" ödülü verildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title