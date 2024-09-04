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Kırgızistan ile Çin arasındaki üçüncü sınır kapısı açıldı

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yeni sınır kapısının açılışıyla ilgili olarak tarihi bir adım olduğunu belirtti. Kırgızistan ile Çin arasındaki stratejik ortaklık güçleniyor.

Kırgızistan ile Çin arasındaki üçüncü sınır kapısının açılışı yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yeni sınır kapısının açılışı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında, Bedel sınır kapısının açılışını "tarihi" olarak nitelendirerek, "Bu tarihi olay, büyük komşumuz, yakın ve güvenilir ortağımız Çin ile olan stratejik ortaklığımızın geliştirilmesinde önemli bir adıma işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Caparov, 1996 yılından bu yana Kırgızistan-Çin sınırındaki Bedel sınır kapısının açılması konusunun belirsizliğini koruduğunu ancak bugün bunun rekor sürede hayata geçirildiğine tanık olduklarını belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti ile karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı ebedi dostluğun her geçen gün daha da güçlenip gelişmesi, daha da kalıcı olması temennisinde bulunan Caparov, güçlü desteği ve siyasi iradesi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e şükranları iletti.

Kırgızistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bedel" adlı yeni sınır kapısının açılış törenine Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bakıt Torobayev ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz katıldı.

Torobayev de törende yaptığı konuşmasında, geçici altyapıyla açılan yeni koridorun Kırgızistan ile Çin'i birbirine bağlayan üçüncü büyük geçit olacağını belirtti.

Tuniyaz ise Bedel sınır kapısının her iki halkın refahına katkıda bulunacak yeni projeler ve fırsatlar yaratacağına inandığını ifade etti.

Kırgızistan ile Çin Halk Cumhuriyeti sınırında aralıksız faaliyet gösteren Torugart ile İrkeştam adlı iki sınır kapısı daha bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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