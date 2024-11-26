Kırgızistan ile Almanya Arasında Güneş Enerjisi Anlaşması

Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Alman şirketleri arasında 2 yüzer güneş enerjisi santralinin kurulması konusunda anlaşma imzalandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyaret için gittiği Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Caparov, Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmesinde, Kırgızistan'da halkın refahını iyileştirmeyi, ekonomiyi güçlendirmeyi ve olumlu bir yatırım ortamı oluşturmayı amaçlayan büyük ölçekli reformları anlattı.

Almanya Başbakanı Scholz ile baş başa görüşmede Caparov, Kırgızistan-Almanya işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Alman işletmelerinin ekonomimize katılımını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Almanya'nın ilgili bazı şirketleri arasında 2 yüzer güneş enerjisi santralinin kurulması ve işletmesine yönelik anlaşma imzalandı.