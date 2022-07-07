Kırgızistan hükümeti Kovid-19 aşılama programına yoğunlaşacak

Kırgızistan'da son 3 günde 30 Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından aşılama programına yoğunlaşılacağı bildirildi.

Bakanlar Kurulu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kovid-19 salgınıyla mücadele için ilgili kurumların yetkilileriyle toplantı yaptı.

Baysalov, ilgili yetkililere aşı programına yoğunluk verilmesi için talimat verdi.

Sağlık Bakanlığı, "şimdilik ülkede herhangi bir kısıtlama getirilmesine gerek olmadığı" bilgisini paylaştı.

Öte yandan Baysalov, devlet hastanesinde 3. doz aşısını oldu.