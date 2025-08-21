Kırgızistan, Et Fiyatlarını Durdurmak İçin İhracatı Yasakladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan hükümeti, gıda güvenliğini sağlamak ve et fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla çiftlik hayvanlarının ihracatını 6 ay süreyle yasakladı. İlgili karar Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev tarafından imzalandı.

Kırgızistan hükümeti, et fiyatlarındaki artışı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çiftlik hayvanlarının ihracatını 6 ay süreyle durdurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in imzaladığı kararnameyle, at, sığır, koyun ve keçi ihracatına 6 ay süreyle yasak getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yasağın, ülkenin gıda güvenliği ile iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi

Hakkındaki son karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.