Kırgızistan, Et Fiyatlarını Durdurmak İçin İhracatı Yasakladı
Kırgızistan hükümeti, gıda güvenliğini sağlamak ve et fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla çiftlik hayvanlarının ihracatını 6 ay süreyle yasakladı. İlgili karar Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev tarafından imzalandı.
Kırgızistan hükümeti, et fiyatlarındaki artışı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çiftlik hayvanlarının ihracatını 6 ay süreyle durdurdu.
Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in imzaladığı kararnameyle, at, sığır, koyun ve keçi ihracatına 6 ay süreyle yasak getirildiği belirtildi.
Açıklamada, yasağın, ülkenin gıda güvenliği ile iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel