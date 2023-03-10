Kırgızistan, eski vatandaşlarına 'Meken Kart' verecek

Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, yabancı bir ülkenin vatandaşlığını alan eski vatandaşlarına bir dizi hak içeren "Meken Kart" (Memleket Kartı) verecek.

Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı, yabancı bir ülkenin vatandaşlığını alan eski vatandaşlarına bir dizi hak içeren "Meken Kart" (Memleket Kartı) verecek.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, doğumundan itibaren Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı olan ancak daha sonra yasal yollarla vatandaşlıktan çıkan kişilere, bunların çocuklarına ve torunlarına 10 yıl süreyle Meken Kart verilecek.

Meken Kart'a sahip olacak kişilere, Kırgızistan'ı vizesiz ziyaret etme, transit geçme, giriş ve çıkış yapma, ikamet etme, yurda girişten sonra 90 gün içinde kayıt olma, çalışma, sağlık ve eğitim hizmetlerden eşit koşullarda yararlanma hakkı tanınacak.

Yabancı ülke vatandaşı eski vatandaşlar, gerekli şartları karşılaması kaydıyla yurt içinde Toplum Hizmet Merkezlerinden veya yurt dışındaki dış temsilciliklerinden 13 Mart itibarıyla yapacağı başvuru üzerine Meken Kart alabilecek.

Meken Kart başvurusunda, Kırgızistan'ın sınır komşuları Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları hariç tutuldu.