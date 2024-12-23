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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Anadolu Ajansı'na Teşekkür Belgesi Verdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Anadolu Ajansı'na Teşekkür Belgesi Verdi
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Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle Anadolu Ajansı Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e teşekkür belgesi takdim etti. Tören Bişkek'te gerçekleşti ve medya temsilcileri katıldı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığınca Anadolu Ajansına (AA) teşekkür belgesi verildi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle başkent Bişkek'te tören düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Asein İsayev, törendeki konuşmasında, Bakanlığının kuruluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle bakanlığın etkinliklerini haberleştiren gazetecilere teşekkür etti.

İsayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif ve verimli işbirliğinden dolayı Anadolu Ajansı Kırgızistan muhabiri Nazir Aliyev'e teşekkür belgesi verdi.

Törene, yerli, yabancı medya yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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