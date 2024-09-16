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Kırgızistan Dışişleri Bakanı, Türkiye Büyükelçisi ile Görüştü

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Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile üst düzey karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesi ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını görüştü.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kulubayev, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'ı Dışişleri Bakanlığı binasında kabul etti.

Kulubayev ile Doğan, üst düzey yapılacak karşılıklı ziyaretlerin düzenlenmesini görüştü.

Görüşmede ayrıca, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliği konularının yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) içindeki etkileşim ele alındı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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