Kırgızistan'dan Selçuk Bayraktar'a Onur Ödülü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a "Kırgızistan Dank Devlet Ödülü" verildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Caparov, Bişkek'te temaslarda bulunan Bayraktar'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Caparov, kabulde, Baykar Teknoloji gibi ileri düzeyde uluslararası şirketlerle işbirliğinin güçlendirilmesinin, ülkenin savunma kabiliyetinin artırılmasında, ulusal askeri-sanayi sistemlerinin geliştirilmesinde ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Bayraktar da Baykar Teknolojinin Kırgızistan ile işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu belirterek, sınır güvenliğinin sağlanmasında modern teknolojilerin kullanılmasının ve potansiyel tehditlerin önlenmesinde etkin caydırıcılık yaratılmasının öneminin altını çizdi.

Caparov, Bayraktar'a, Kırgızistan'ın savunma yeteneğinin ve askeri potansiyelinin güçlendirilmesine yaptığı önemli katkılardan dolayı "Kırgızistan Dank Devlet Ödülü" verdi.

Bayraktar da kanatlarında Kırgızistan'ın Manas Destanı'ndan önemli anların tasvir edildiği Akıncı insansız hava aracının bir maketini Caparov'a hediye etti.