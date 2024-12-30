Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Bugüne kadar kaza yapmamasına şaşmalı
İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı
İstanbul'da korkutan yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı

Kırgızistan'dan Kazakistan'daki Uçak Kazasında Yaralanan 3 Vatandaş Bişkek'e Nakledildi

Kırgızistan'dan Kazakistan'daki Uçak Kazasında Yaralanan 3 Vatandaş Bişkek'e Nakledildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağından yaralı kurtulan 3 Kırgızistan vatandaşı, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla Bişkek'e getirildi. Sağlık Bakanı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçaktan yaralı kurtulan 3 Kırgızistan vatandaşı, başkent Bişkek'e getirildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla Kazakistan'ın Aktau şehrindeki hastaneden özel uçakla alınan 1'i ağır 3 yaralı Bişkek'e nakledildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada ise Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Baysalov, burada yaptığı konuşmada, "Yurttaşlarımızın böylesine trajik bir durumdan sağ kurtulmaları nedeniyle şanslıyız. Kurtarma operasyonuna katılan ve bu zor anlarda vatandaşlarımıza sahip çıkan kardeş Kazak halkına minnettarız." ifadesini kullandı.

Baysalov, Aktau'daki uçak kazasında vatandaşlarını kaybeden kardeş ülkelere de başsağlığı dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ise 2 yaralının durumunun iyi, diğer yaralının durumunun ise ağır olduğunu kaydetti.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş, kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi kurtulmuştu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
img

4 dakikada mevsim değişikliği! Girerken yaz, çıkarken kış
img

Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
img

Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nurettin Açıkalın kimdir? Nurettin Açıkalın kaç yaşında, nereli? Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA! Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Terminatör Kara Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Terminatör Kara Kader filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 30-31 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Cengiz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Cengiz Kerem kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.