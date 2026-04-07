Kırgızistan, İran'a 129 ton yardım ulaştırdı
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla, Kırgız halkı adına 129 ton insani yardım İran'a ulaştı. Yardımlar arasında 66 ton gıda ve 63 ton temel ilaç yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Caparov'un talimatıyla, Kırgız halkı adına gönderilen yardımlar İran'a ulaştırıldı.
İnsani yardım malzemesini taşıyan 7 tırlık konvoy, 3 Nisan'da Kırgızistan'dan yola çıkmıştı.
Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur