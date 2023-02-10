Kırgızistan'dan deprem bölgesine yardım seferberliği

Kırgızistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan insani yardımın ilk kısmını gönderdi.

Kırgızistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan insani yardımın ilk kısmını gönderdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'un koordinesinde, Türkiye'deki deprem bölgesine battaniye, çadır, çadır için yatak, uyku tulumu ve ısıtıcılardan oluşan 3 ton yardım gönderildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği de toplama merkezlerine getirilen yaklaşık 6 ton yardımı, Türk Hava Yolları ve Pegasus aracılığıyla gönderdi. Yardımların çoğu kışlık giysi, battaniye, yastık, uyku tulumu, bebek bezi, hijyen malzemeleri ve gıdadan oluştu.

Maliye Bakanlığının açtığı hesaba 141 bin dolar yattı

Kırgızistan Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki depremzedeler için yardım toplamak amacıyla açılan banka hesabına bugüne kadar 141 bin dolar yattığını duyurdu.

Yardım kampanyasına, Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin ve çalışanlarının yanı sıra Kırgızistan'ın Batken Valiliği, Batken Belediyesi, Kırgızistan Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (UTRK), Bişkek Belediyesi, Bişkek ilçe belediyeleri, Bişkek İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanları destek verdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Batken Belediyesi ve Bişkek Belediyesi'nin dört ilçede oluşturduğu toplama yerlerinde yardım seferberliğinin sürdüğü öğrenildi.

Manas Üniversitesinden aileleri deprem bölgesinde olan 26 öğrenciye destek

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) okuyan 26 öğrencinin ailesinin deprem bölgesinde olduğu bildirildi.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yaptığı açıklamada, depremde aileleri etkilenen öğrencilere aylık nakdi yardımın yanı sıra ücretsiz yurt ve yemek imkanı sağlanmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

Üniversite öğrencilerinin, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde toplanan yardımların tasnifinde gönüllü görev aldıklarını anlatan Ceylan, öğretim görevlilerinin de depremzedeler için nakdi yardım topladıklarını aktardı.

Ceylan, AFAD eğitimi alan öğrencileri deprem bölgesine gönderdiklerini ve çadır kurulumunda yardımcı olabilecek yüzlerce öğrenciyi göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Ahıska Türkleri depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu

Başkent Bişkek'te yaşayan Ahıska Türklerinin kurduğu Dostluk Sağlık, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı üyeleri de düzenledikleri programda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yetkilileri ile buluştu.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda, Ahıska Türklerinin nakdi ve ayni yardım kampanyalarının sürdüğü belirtildi.