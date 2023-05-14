Kırgızistan'daki İpek Yolu Koşusu'na 3.000'den Fazla Kişi Katıldı

BİŞKEK, 14 Mayıs (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Uluslararası Issık Göl Maratonu "İpek Yolu Koşusu", Cumartesi günü Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde başladı.

Maraton, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov ve Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming'in işaretiyle başlatıldı.

Maraton, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler arasındaki kültürel ve insani işbirliğini güçlendirmek, sağlıklı yaşam tarzını desteklemek, katılımcıların sportmenliğini öne çıkarmak ve iç ve dış turizm etkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 3 kilometre Kuzey Yürüyüşü kategorilerinin yer aldığı etkinliğe, 23 ülke ve bölgeden 3.000'den fazla katılımcı kayıt yaptırdı. Diplomatik temsilciler arasında da bir yarış düzenlenecek.

Maraton ve yarı maratonda verilecek ödül ise yaklaşık 18.000 ABD doları.