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Kırgızistan'daki Hastanede Yangın: 2 Ölü, 260 Tahliye

Kırgızistan'daki Hastanede Yangın: 2 Ölü, 260 Tahliye
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Bişkek'teki Ulusal Kalp Cerrahisi ve Organ Nakli Enstitüsü'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılacak.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Kalp Cerrahisi ve Organ Nakli Enstitüsü'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi tahliye edildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bişkek'teki Ulusal Kalp Cerrahisi ve Organ Nakli Enstitüsü'nde yerel saatte 21.33'te başlayan yangın, bakanlığa bağlı 6 itfaiye ekibi, 3 söndürme aracı ve 2 itfaiye merdiveniyle yapılan müdahaleyle saat 23.15'te söndürüldü.

Açıklamada, yangın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 260 kişinin hastaneden tahliye edildiği, bunlardan 216'sının hasta, 44'ünün ise sağlık personeli olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve Sağlık Bakanı Erkin Çeçeibayev yetkililer tarafından bilgilendirildi.

Sağlık Bakanı Çeçeibayev, burada yaptığı açıklamada, "Yangın hastane binasının bodrum katında çıktı ve yoğun dumanlar havalandırma bölümlerinden tüm katlara yayıldı." dedi.

Yangının çıkış sebebi araştırılacak

Öte yandan, yurtdışında bulunan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kasımaliyev, açıklamasında hastanedeki faaliyetlerin en kısa sürede yeniden başlatılmasını ve hasta ile sağlık personelinin güvenliğini sağlamak için tüm gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Açıklamasında, Kasımaliyev yangının nedeninin aydınlatılması ve ilgili devlet kurumlarının eylemlerinin koordine edilmesi için kurumlar arası bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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