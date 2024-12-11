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Kırgızistan'da Yenilenen Karakol Uluslararası Havalimanı Açıldı

Kırgızistan'da Yenilenen Karakol Uluslararası Havalimanı Açıldı
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Kırgızistan'da, Tanrı Dağı'ndan esinlenerek tasarlanan Karakol Uluslararası Havalimanı, yaklaşık 50 yıl sonra yeniden hizmete girdi. Havalimanının açılışı, bölgedeki turizmin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kırgızistan'da, Tanrı Dağı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve yeniden inşa edilen Karakol şehrindeki Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı.

Dünyanın en güzel göllerinden biri olan ve kış sezonunda popüler kayak merkezlerinin de yer aldığı Issık Göl'ün doğu kıyısındaki Karakol şehrinde yenilenen havalimanı düzenlenen törenle açıldı.

Yaklaşık 50 sene önce kurulan ve 2018 yılından beri hizmet vermeyen havalimanında 9 bin metrekare arazide yeni terminal binası ve 2 bin 450 metrelik uçak kalkış pisti inşa edildi.

Yeni terminal binasının mimarisi ülkenin yüzde 90'a yakın arazisini kaplayan Tanrı Dağı'nın zirvelerine (Tyan Şan) benzetildi.

"Kayak merkezlerimiz turistlerin ilgisini çekiyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu şehrin kayak merkezleri her yıl çeşitli ülkelerden doğamıza hayran olan turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Caparov, havalimanının yeniden faaliyete geçmesi, bölgesel bağların güçlendirilmesi, turizmin geliştirilmesi ve ülkenin uluslararası statüsünün artırılması yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Karakol şehrinin Kırgızistan'da kış turizminin merkezi olduğunu ifade eden Caparov, havalimanın uzun yıllar vatandaşlara ve misafirlere hizmet etmesini diledi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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