Kırgızistan'da "Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya" konulu uluslararası panel yapıldı

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından düzenlenen "Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya" konulu uluslararası panel, Türkiye'nin ve Kırgızistan'ın önde gelen medya kuruluşları ile iletişim akademisyenlerini bir araya getirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde yapılan uluslararası panelin iki oturumunu Dekan Prof. Dr. Mehmet Sezai yönetti.

Yüz yüze ve çevrim içi yapılan iki oturum üniversitenin YouTube kanalında canlı yayınlandı.

Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumu (KTRK) Genel Müdür Yardımcısı Ulanbek Satiyev, burada yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi mezunu olduğunu ve 14 yıl boyunca ülke cumhurbaşkanlarının kameramanlığını yaptığı hatırlatarak kendisinin başarısının üniversitenin verdiği eğitimle bağlantılı olduğunu söyledi.

KTRK'nin bünyesinde 6 kanal ve 3 radyonun bulunduğunu belirten Satiyev, tarihi olayları ve şahsiyetlerle ilgili görüntü arşivlerini izleyicilere ulaştırma konusunda yeni teknolojilerden faydalanılarak bilginin elektronik ortamda iletilmesinin sağlandığını anlattı.

TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu da "Dijitalleşme ve Kamu Diplomasisi" başlıklı sunumunda, içinde bulunulan dönemin "dijital üretim çağı" olduğuna dikkati çekerek iletişim fakültesi öğrencilerinin kendilerini artık "dijital diplomat" olarak konumlandırılması gerektiğini ifade etti.

Kırgızfilm Milli Sinema Stüdyosu Müdürü Akjol Bekbolotov, "Yeni Teknolojiler ve Sinema" başlıklı sunumunda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğünce hayata geçirilen Kırgız sinema arşivlerinin dijitalleşmesi projesinden söz etti.

TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Zihni Oğuz Akın da "Kamusal Yayıncılıkta Televizyon Haberciliği" konulu sunumunda, kamu ve özel yayıncılığın farkını anlattı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Konur Alp Koz, "Vatandaş Gazeteciliği" başlıklı sunumunda; yeni medya düzeni, toplum psikolojisi, sosyal medya platformları ve ikna psikolojisine değindi.

"Dış haberciliğin uluslararası alanı şekillendirmedeki etkisi daha artacak"

Çevrim içi oturumda da Türkiye İletişim Başkanlığı Uzmanı Zeynep Zelan, "Yeni Medya Haberciliği" adlı sunumunda, yeni medya haberciliğinin sadece sosyal medya ve mobil uygulamalardan ibaret olmadığını dile getirdi.

ATV Teknik İşler Müdürü Harun Urgancı da "Televizyon Yayıncılığında Teknolojik Gelişmeler ve İstihdam" sunumunda, Türkiye'de medya kuruluşlarında işini iyi bilen, hayal, tutku, heyecan ve girişimcilik ruhuna sahip nitelikli çalışanlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Editörü Tolga Özgenç de AA'nın yurt dışındaki yapılanmasını anlattı.

"Haber Ajanslarında Dış Habercilik" başlıklı sunumunda, sermaye ve yetişmiş insan kaynağının uluslararası habercilikte medya kuruluşlarına önemli avantajlar sağladığına dikkati çeken Özgenç, "Gelişen teknolojinin sonucunda küreselleşmenin artmasıyla dış haberciliğin uluslararası alanı şekillendirmedeki etkisi daha artacaktır. Çeviri haberciliğinden kurtulmak isteyen medya kuruluşları, yurt dışı yapılanmalarını güçlendirmek zorundalar." ifadesini kullandı.

Özgenç, genç iletişimcilere haberciliği hayat tarzı haline getirmeleri ve bir alanda uzmanlaşmaları tavsiyesinde bulundu.