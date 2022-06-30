Kırgızistan'da yabancılara hizmet verecek kumarhanelere izin - Haberler

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Kırgızistan'da yabancılara hizmet verecek kumarhanelere izin

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan'da yabancılara hizmet verecek kumarhanelere izin

Kırgızistan'da devlet bütçesine ek kaynak çekmek için sadece yabancılara hizmet sunacak kumarhanelere izin verildi.

Kırgızistan'da devlet bütçesine ek kaynak çekmek için sadece yabancılara hizmet sunacak kumarhanelere izin verildi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede kaydı bulunan yabancılara hizmet verecek kumarhanelerin açılmasını öngören kanunu onayladı.

Kanun, kumarhanelerin ülke vatandaşlarına kapalı tutulmasını öngörüyor ve eğitim, tıbbi, dini ve kültürel kurumların yanı sıra apartman dairesinde faaliyetini yasaklıyor.

Kumarhaneleri sadece tüzel kişiler belirli ücret karşılığında alacağı lisans ile açabilecek.

Kumarhaneler, birçok ailenin dağılmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 2012 yılında kapatılmıştı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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