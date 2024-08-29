Kırgızistan'da vergi reformu mafya ve yolsuzlukla mücadeleyi destekliyor

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, ülkedeki vergi reformu ile mafya ve yolsuzlukla mücadelenin bütçe gelirlerini artırdığını söyledi.

Amangeldiyev, bakan yardımcıları ve ülkede faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Ülke ekonomisindeki gelişmelere işaret eden Amangeldiyev, "İki yıldır devam eden vergi reformu ile güvenlik güçlerinin mafya ve yolsuzlukla mücadelesi, bütçe gelirlerinde artışa neden oldu." ifadesini kullandı.

Amangeldiyev, bütçe gelirlerindeki artışın devamı için üretimin ve ihracatın öneminin altını çizerek "Evet, elbette kar önemli ama üretim daha önemli. İmalat sektörünü geliştirmek ve ek istihdam yaratmak amacıyla yatırımcıları çekmek bizim için önemli. Bu nedenle yıl sonuna kadar yaklaşık 133 işletmeyi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yabancı yatırımcılara açık olduklarını söyleyen Amangeldiyev, "Ekonominin öncelikli sektörlerine yatırım yapan yatırımcılara mevzuattaki istikrarı, haklarının korunmasını vadediyoruz." dedi.

Bakanlığın internet sitesindeki verilere göre bütçe gelirleri, Ocak-Temmuz 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,7 artarak 677 milyar 100 milyon soma ulaştı.