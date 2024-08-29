Üye Girişi
Haberler

Kırgızistan'da vergi reformu mafya ve yolsuzlukla mücadeleyi destekliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, vergi reformunun mafya ve yolsuzlukla mücadeleye destek olduğunu belirtti. Bütçe gelirlerindeki artışın üretim ve ihracatın önemine vurgu yapan Amangeldiyev, yabancı yatırımcılara da açık olduklarını ifade etti.

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiyev, ülkedeki vergi reformu ile mafya ve yolsuzlukla mücadelenin bütçe gelirlerini artırdığını söyledi.

Amangeldiyev, bakan yardımcıları ve ülkede faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Ülke ekonomisindeki gelişmelere işaret eden Amangeldiyev, "İki yıldır devam eden vergi reformu ile güvenlik güçlerinin mafya ve yolsuzlukla mücadelesi, bütçe gelirlerinde artışa neden oldu." ifadesini kullandı.

Amangeldiyev, bütçe gelirlerindeki artışın devamı için üretimin ve ihracatın öneminin altını çizerek "Evet, elbette kar önemli ama üretim daha önemli. İmalat sektörünü geliştirmek ve ek istihdam yaratmak amacıyla yatırımcıları çekmek bizim için önemli. Bu nedenle yıl sonuna kadar yaklaşık 133 işletmeyi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Yabancı yatırımcılara açık olduklarını söyleyen Amangeldiyev, "Ekonominin öncelikli sektörlerine yatırım yapan yatırımcılara mevzuattaki istikrarı, haklarının korunmasını vadediyoruz." dedi.

Bakanlığın internet sitesindeki verilere göre bütçe gelirleri, Ocak-Temmuz 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,7 artarak 677 milyar 100 milyon soma ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Ticaret Bakanı Kırgızistan Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş muhtemel 11'i! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ağustos hangi burç? 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler... 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/)
title