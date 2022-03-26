Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Haberler

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Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Başkentte adını ünlü Rus yazar Maksim Gorkiy'den alan parkta bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterisinde bulundu.

Göstericiler "Kırgızistan Ukrayna ile birlikte", "Savaşa hayır", "Ukrayna kahraman" pankartları açarken, organizatörler katılımcılara Ukrayna bayrakları dağıttı.

Katılımcılar, sık sık "Özgür Ukrayna", "Ukrayna'ya zafer", "Bugün Ukrayna yarın Kırgızistan", "Savaş dursun" ve "Savaşa hayır" sloganları attı.

Polisin gözetimi altında yaklaşık 1,5 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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