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Kırgızistan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Kırgızistan'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması başladı

Güncel Haberler

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başına gitti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği'nde kurulan bir sandıkta oy verme işlemleri 21 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Havanın güneşli olması nedeniyle oylamanın yapıldığı Büyükelçilik binası önünde seçmenler için gölgelik ve çok sayıda sandalye konuldu.

Kırgızistan'da yurt dışı kütüğüne kayıtlı Türk seçmenler seçimin ilk turunda yüzde 51,48 oranında katılım sağlamıştı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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