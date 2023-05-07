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Kırgızistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Kırgızistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Güncel Haberler

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri tamamlandı.

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi üç gün sürdü.

Oy verme işlemleri yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan 14 Mayıs Türkiye Güncel Haberler

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