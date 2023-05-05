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Kırgızistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Kırgızistan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Güncel Haberler

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan bir sandıkta oy verme işlemi, 8 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan ile Büyükelçilik personeli de oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başladığı saat 09.00'da Büyükelçilik binası önünde uzun kuyruk oluştu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Kırgızistan 14 Mayıs Türkiye Güncel Haberler

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