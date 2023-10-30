Kırgızistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı

Kırgızistan'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü yoğun katılımlı resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bir restoranda resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonun karşılama bölümünde, Doğan ve eşi Mariya Doğan, büyükelçiliğin ataşeleri eşleriyle tebrikleri kabul etti.

Doğan'a, siyasetçiler, bürokratlar, Bişkek'te görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, askeri ataşeler, sivil toplum örgütlerinin liderleri, akademisyenler ve eğitim çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli bayram tebriklerini sundu.

Resepsiyona, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov da katıldı.

Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerinin asıldığı salonda Hariciyenin 500. yıl dönümü fotoğraf sergisi düzenlendi.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un tebrik video mesajları gösterildi.

" Türkiye, tüm cihana karşı sorumlulukla hareket etmektedir"

Davetlilere hitap eden Doğan, "Türkiye geçmişte olduğu gibi, bugün de sadece kendi milletine değil, aynı zamanda tüm cihana karşı taşıdığı sorumlulukla hareket etmeye devam etmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını karşılamanın heyecanı, gururu ve sevinci içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız ve Başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, Türk milletinin bugüne kadar, birlik ve beraberlik içinde tüm sınamaların üstesinden başarıyla geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Doğan, Türkiye'nin geçen 100 yılda eğitimden sağlığa, ekonomiden kültür ve sanata, sağlıktan savunma sanayisine kadar hemen her alanda büyük işler başardığını, elde ettiği kazanımları dost ve kardeş ülkelerle paylaştığını aktardı.

Doğan, Türkiye ile Kırgızistan arasında en üst düzeyde seyreden ilişkilerin, temasların ve karşılıklı ziyaretlerin gelecek dönemde de artarak devam edeceğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki eğitim, sağlık, askeri, kültür, insani, ticaret ve ekonomi alanında elde edilen başarıları anlatan Doğan, Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri, Karadeniz Türkleri ile Uygur kardeşlerinin ve Türkiye'deki Ulupamir Kırgızların iki halkın arasındaki bağların temsilcileri olduğunu kaydetti.

Doğan, Türkiye'deki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine Kırgızistan'dan katılan personel ile Türkiye'deki depremzedelere yardım elini uzatan vatandaşlarına bir kez daha teşekkür etti.

"Yaşasın Türkiye, Türkiye'nin 100. yılı kutlu olsun"

Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Baysalov, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Baysalov, Cumhuriyet'in bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edildiğini belirtti.

Türkiye'nin dünyada en gelişmiş ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Baysalov, Türkiye'nin Kırgızistan için yakın dost, kardeş ve uluslararası arenada en güvenilir ülke olduğunu vurguladı.

Baysalov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye'nin eğitim, sağlık, siyaset, ekonomi ve diğer alanlarda büyük başarılara imza atan bir ülke haline geldiğini kaydetti.

Türk halkının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ve iyi temennilerde bulunan Baysalov, "Yaşasın Türkiye, Türkiye'nin 100. yılı kutlu olsun!" ifadesini kullandı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Manas Televizyonu Müdürü Bülent Namal ve Manas Televizyonu Sunucusu Gülzira Keneşova'nın sunuculuğunu yaptığı resepsiyonda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Dünyası Orkestrası, repertuvarındaki eserleri icra etti, üniversite öğrencileri zeybek oynadı ve Kırgız sanatçılar sahne aldı.